На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В среду, 17 февраля, на Донбассе сохраняется режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

"Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

Напомним, за минувшие сутки, 16 февраля, боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 15 февраля боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Ранее в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано свыше 76% нарушений прекращения огня.