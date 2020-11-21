На Донбасі з гранатомета обстріляли військових біля Водяного

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі в черговий раз обстріляли українських бійців. Порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі Водяного.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні противник один раз порушив припинення вогню.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід, недалеко від населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що вогонь був неприцільним і не представляв загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців. Сили ООС не відкривали у відповідь вогонь, бойових втрат немає. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Крім того, сьогодні сапери розмінували майже 15 гектарів території в прифронтовому районіта передали на знищення 130 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики сім разів порушили "тишу", обстріли фіксувалися поблизу Шумів та Авдіївки.

Відзначимо, в українській делегації в ТКГ назвали ключову ідею так званого плану "Б" по Донбасу.