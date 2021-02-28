На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу", застосовували гранатомети і кулемети
На Донеччині з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Так, противник вів прицільний вогонь по позиціях українських військових поблизу Водяного, що на Приазов'ї. При цьому застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також "тишу" порушували поблизу Верхньоторецька - не прицільно стріляли з автоматичної станкового гранатомета.
"У відповідь на обстріл противника, наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.
ООС додали, що в цілому протягом тижня спостерігається збільшення обстрілу з боку бойовиків.
"Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом, за тиждень було зафіксовано 66 обстрілу", - додали в штабі.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, при цьому один військовий підірвався на міні.
Відзначимо, в п'ятницю в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали відразу 11 українських військових.