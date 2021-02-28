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На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу", застосовували гранатомети і кулемети

Новость на русском → Донбас, Неділя 28 лютого 2021 18:52
На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу", застосовували гранатомети і кулемети Фото: військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник вів прицільний вогонь по позиціях українських військових поблизу Водяного, що на Приазов'ї. При цьому застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також "тишу" порушували поблизу Верхньоторецька - не прицільно стріляли з автоматичної станкового гранатомета.

"У відповідь на обстріл противника, наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.

ООС додали, що в цілому протягом тижня спостерігається збільшення обстрілу з боку бойовиків.

"Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом, за тиждень було зафіксовано 66 обстрілу", - додали в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, при цьому один військовий підірвався на міні.

Відзначимо, в п'ятницю в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали відразу 11 українських військових.

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