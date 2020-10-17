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На Донбасі бойовики стріляли поблизу Водяного та Мар’їнки

Автор: Надія Собенко

На Донбасі 16 жовтня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Водяне.

"На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2", - повідомили у штабі ООС.

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Поблизу Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 15 жовтня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день.

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