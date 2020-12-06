На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси

За минулу добу, 5 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Так, в бік українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Водяного - застосував протитанкові ракетні комплекси.

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі Авдіївки та Мар'їнки противник згодом використав й снайперську зброю. Вогнем українські воїни зупинили дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Раніше повідомлялося, що бойовики порушили режим "тиші" в районі Водяного, у зв'язку з чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що протягом трьох років завдяки фінансуванню уряду США на Донбасі було розміновано понад 1,6 млн квадратних метрів. Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу.