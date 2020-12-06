ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси

Новость на русском → Донбас, Неділя 06 грудня 2020 07:37
На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси Фото: cитуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 5 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Так, в бік українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Водяного - застосував протитанкові ракетні комплекси.

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі Авдіївки та Мар'їнки противник згодом використав й снайперську зброю. Вогнем українські воїни зупинили дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Раніше повідомлялося, що бойовики порушили режим "тиші" в районі Водяного, у зв'язку з чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що протягом трьох років завдяки фінансуванню уряду США на Донбасі було розміновано понад 1,6 млн квадратних метрів. Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси
Артур Родивиловредактор стрічки новин На Донбасі бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси
DAILY
Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес