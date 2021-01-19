На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС: про порушення повідомлено в ОБСЄ

На Донбасі за минулу добу, 18 січня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Єдине порушення "тиші" було зафіксовано в районі угруповання "Схід". Противник вів вогонь з міномета 82-го калібру по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Богданівка.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 19 січня, на Донбасі зберігається "тиша".

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню "Град" на окупованій частині Луганської області. Вони перебували з порушенням ліній відведення поблизу Краснолуцького.

Зазначимо, з початку перемир'я на Донбасі місія ОБСЄ не зафіксувала менш як 5 970 порушень режиму припинення вогню.