На Донбасі бойовики 12 разів порушили "тишу": один український військовий загинув

На Донбасі за минулу добу, 12 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" (Донецька область). При цьому застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Так, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Піски. У передмісті Авдіївки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а у Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів.

Також бойовики здійснили кілька провокаційних пострілів зі стрілецької та снайперської зброї поблизу Водяного та Донецька.

"Внаслідок ворожих обстрілу загинув один український військовослужбовець. На обстріл збройних формувань Російської Федерації українські воїни кілька разів відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Також поблизу Красногорівки українські військові збили ворожий безпілотник типу "квадрокоптер", який перетнув лінію розмежування.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали в ООС.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили "тишу" - поблизу Водяного і Пісків противник застосував міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю, а також автоматичних станкових гранатометів. В результаті цих обстрілів втрат серед українських військових немає. У відповідь вогонь сили ООС не відкривали.

Нагадаємо, минулого тижня СММ ОБСЄ повідомила, що в Донецькій області на вибуховому пристрої підірвався 16-річний підліток.