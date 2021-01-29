На Донбасі безпілотник бойовиків скинув снаряд, поранені двоє українських військових

На Донбасі бойовики застосували проти українських військових безпілотний літальний апарат. В результаті скидання пострілу ВОГ-17 осколкові поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався опівдні поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

"Застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил... В результаті двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено у лікувальний заклад, де їм була надана належна медична допомога. Стан здоров'я захисників задовільний", - повідомили в штабі.

Українська сторона повідомила про чергове порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, днями на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики тричі порушували режим "тиші" на Донбасі. Біля Водяного противник застосовував міномети.