RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Десять обстрілів на Донбасі: бойовики використовували гранатомети різних систем

Автор: Артур Родивилов

У вівторок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного противник відкривав вогонь по позиціях ООС з гранатометів різних типів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Шумів противник вів вогонь по позиціях ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутового - зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік

Широкиного по українських позиціях стріляли зі стрілецької зброї. Поблизу Славного противник використовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Станом на 7:00 ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 березня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці та Моспине.

Додамо, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС
Читайте також
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Росія продовжує поставляти бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, - розвідка
Прогноз погоди