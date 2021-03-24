ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Десять обстрілів на Донбасі: бойовики використовували гранатомети різних систем

Новость на русском → Донбас, Середа 24 березня 2021 08:01
Десять обстрілів на Донбасі: бойовики використовували гранатомети різних систем Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного противник відкривав вогонь по позиціях ООС з гранатометів різних типів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Шумів противник вів вогонь по позиціях ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутового - зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік

Широкиного по українських позиціях стріляли зі стрілецької зброї. Поблизу Славного противник використовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Станом на 7:00 ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 березня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці та Моспине.

Додамо, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії
В Україні за добу 342 летальних випадки від COVID. Це максимум з початку пандемії
DAILY
Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить
Ольга Шульгаспеціально для РБК-Україна Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить