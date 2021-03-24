Десять обстрілів на Донбасі: бойовики використовували гранатомети різних систем

У вівторок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Станом на 7:00 ранку, 24 березня, обстрілів не зафіксовано.

Широкиного по українських позиціях стріляли зі стрілецької зброї. Поблизу Славного противник використовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Шумів противник вів вогонь по позиціях ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів. Біля Гнутового - зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік

У передмісті Авдіївки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Водяного противник відкривав вогонь по позиціях ООС з гранатометів різних типів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 22 березня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці та Моспине.

Додамо, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.