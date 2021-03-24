Десять обстрелов на Донбассе: боевики применяли гранатометы различных систем

Во вторник, 23 марта, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил .

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. По состоянию на 7:00 утра, 24 марта, обстрелов не зафиксировано.

Неподалеку Широкино по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного - противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Шумов противник вел огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. Возле Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Водяного противник открывал огонь по позициям ООС из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Напомним, 22 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.

Добавим, что 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.