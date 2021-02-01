Дестабілізація через Telegram-канали. СБУ розкрила мережу російських агентів

Служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу спецслужб Російської Федерації. Вона займалася розвідувально-підривною діяльністю на території України через Telegram-канали.

Про це повідомили в СБУ.

За даними СБУ, агентурна мережа була створена так званим "85-му Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ".

"До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "російської весни". Вони зараз "базуються" на території підконтрольній Росії "Придністровській Молдавській Республіці" в Тирасполі", - йдеться в повідомленні.

Так, були створені ряд політичних всеукраїнських та регіональних Telegram-каналів: "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Вартість розміщення публікацій складає від декількох сотень до регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах

Вже ідентифіковані 50 замовників опублікованих матеріалів у Telegram-каналах.

"Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян", - зазначили в СБУ.

Кошти за публікацію матеріалів виводили через мережу спільників. Вони мали рахунки в українських банках, куди перераховувалися "гонорари". Далі кошти конвертували у валюту і переводили в невизнану "ПМР", Молдову чи Росії.

Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, організатором агентурної мережі є одесит Артем Давидченко. Він був одним з лідерів місцевого Антимайдану, зараз перебуває в розшуку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Давидченко особисто адміністрував 12 Telegram-каналів. Йому заочно повідомили підозра про держзраду (ст. 111 ККУ).

Також джерела РБК-Україна повідомили, що по даній справі у Києві затримали цивільну дружину Давидченка. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за держзраду.

Нагадаємо, за 2020 рік СБУ затримала 11 агентів РФ та порушено 76 справ про держзраду.