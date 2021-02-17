ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Справу "луцького терориста" направили до суду

Новость на русском → Луцьк, Середа 17 лютого 2021 10:07
Справу "луцького терориста" направили до суду Фото: "луцький терорист" (скрін відео ТРК Аверс)
Автор: Анастасія Рокитна

Справу "луцького терориста", який минулого року взяв у заручники пасажирів автобусу, направили до суду. Досудове розслідування здійснювало управління СБУ у Волинській області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Чоловіка звинувачують в захопленні та триманні заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчиненні терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями тощо.

Як відомо, 21 липня 2020 року у центрі Луцька чоловік захопив у заручники 13 людей - водія та пасажирів рейсового автобуса та утримував їх 12 годин.

"Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо так званого "луцького терориста", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Раніше повідомлялося, що "луцький терорист" до захоплення автобуса із заручниками вже знаходився під наглядом правоохоронних органів.

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив Максима Кривоша в психіатричну лікарню. У нього виявили певні розлади психіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Луцьк террористы
NEWS
Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами