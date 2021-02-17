Справу "луцького терориста" направили до суду

Справу "луцького терориста", який минулого року взяв у заручники пасажирів автобусу, направили до суду. Досудове розслідування здійснювало управління СБУ у Волинській області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора .

Чоловіка звинувачують в захопленні та триманні заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчиненні терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями тощо.

Як відомо, 21 липня 2020 року у центрі Луцька чоловік захопив у заручники 13 людей - водія та пасажирів рейсового автобуса та утримував їх 12 годин.

"Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо так званого "луцького терориста", - йдеться у повідомленні.

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