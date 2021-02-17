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Дело "луцкого террориста" направили в суд

Новина українською → Луцк, Среда 17 февраля 2021 10:07
Дело "луцкого террориста" направили в суд Фото: "луцкий террорист" (скрин видео ТРК Аверс)
Автор: Анастасия Рокитна

Дело "луцкого террориста", который в прошлом году взял в заложники пассажиров автобуса, направили в суд. Досудебное расследование осуществляло управление СБУ в Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мужчину обвиняют в захвате и удержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершении террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами и тд.

Как известно, 21 июля 2020 в центре Луцка мужчина захватил в заложники 13 человек - водителя и пассажиров рейсового автобуса и удерживал их 12 часов.

"Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по так называемому "луцкому террористу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "луцкий террорист" до захвата автобуса с заложниками уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил Максима Кривоша в психиатрическую больницу. У него обнаружили определенные расстройства психики.

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