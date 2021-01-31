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Кількість затриманих на протестах в Росії перевищила 2 тисячі

Новость на русском → Москва, Неділя 31 січня 2021 14:30
Кількість затриманих на протестах в Росії перевищила 2 тисячі Фото: силовики на протестах в Росії (twitter.com/MBKhMedia)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішніх протестах в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали більше 2 тисяч осіб. При цьому, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.

Про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Інфо.

Станом на 14:00 за Києвом у Росії затримали 2 119 осіб. У Москві 496 затриманих, в Санкт-Петербурзі - 211, далі йдуть Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.

У той же час незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, в тому числі в Москві. Зокрема, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримується Навальний, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він втратив свідомість і його віднесли в автозак.

Також повідомляється, що протести в Санкт-Петербурзі перемістилися на площу біля місцевого законодавчого зібрання. У соціальних мережах поширюються відео з десятками силовиків, які готуються припиняти акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акції протесту в Москві затримали Юлію Навальну.

Також повідомлялося, що на протестах в Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.

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