Кількість затриманих на протестах в Росії перевищила 2 тисячі

На сьогоднішніх протестах в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали більше 2 тисяч осіб. При цьому, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.

Про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Інфо.

Станом на 14:00 за Києвом у Росії затримали 2 119 осіб. У Москві 496 затриманих, в Санкт-Петербурзі - 211, далі йдуть Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.

У той же час незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, в тому числі в Москві. Зокрема, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримується Навальний, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він втратив свідомість і його віднесли в автозак.

"Беремо-беремо-беремо кого небудь". Силовики у Матроській Тиші затримують всіх підряд. Відео: @MBKhMedia pic.twitter.com/hQQob4CtHi — МБХ медіа (@MBKhMedia) January 31, 2021

До затриманого у Матроській Тиші застосували електрошокер. Він втратив свідомість, його віднесли в автозак. Відео: Важливі історії pic.twitter.com/ChAEGEbYtW — МБХ медіа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Також повідомляється, що протести в Санкт-Петербурзі перемістилися на площу біля місцевого законодавчого зібрання. У соціальних мережах поширюються відео з десятками силовиків, які готуються припиняти акції.

Натовп силовиків у Заксобранія в Петербурзі. Відео: Readovka pic.twitter.com/7YOSjABg5o — МБХ медіа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акції протесту в Москві затримали Юлію Навальну.

Також повідомлялося, що на протестах в Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.