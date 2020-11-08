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Кількість затриманих на протестах в Білорусі перевищило 400, - правозахисники

Новость на русском → Мінськ, Неділя 08 листопада 2020 16:37
Кількість затриманих на протестах в Білорусі перевищило 400, - правозахисники Фото: затримання на протестах в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

На протести в Білорусі 8 листопада 2020 року затримали понад 400 осіб. Список затриманих постійно оновлюється.

Про це йдеться в повідомленні правозахисного центру "Весна".

Повідомляється, що сьогодні тривають затримання учасників мирних акцій протесту по всій Білорусі. Перші точкові затримання в Мінську почалися о 12:00.

За станом на 17:00 (за мінським часом) відомо про 405 затриманих. Більшість затримань сталися в Мінську, поодинокі - у Полоцьку, Пінську, Вітебську, Гомелі, Жлобіні та Бобруйську.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську пройшов Марш народовладдя, з самого ранку до центру білоруської столиці стягнули колону спецтехніки. Також перед самою акцією закрили всі станції метро третьої лінії. Протест супроводжувався масовими затриманнями, на даний момент акція завершилася. Серед затриманих є представники медіа.

Напередодні у Мінську протестували медики, за даними правозахисників, було затримано більше 30 осіб. До цього до лікарів звернулася лідер опозиції Світлана Тіхановська, яка заявила, що президент Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

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