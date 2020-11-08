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Число задержанных на протестах в Беларуси превысило 400, - правозащитники

Новина українською → Минск, Воскресенье 08 ноября 2020 16:37
Число задержанных на протестах в Беларуси превысило 400, - правозащитники Фото: задержания на протестах в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

На протестах в Беларуси 8 ноября 2020 года задержали более 400 человек. Список задержанных постоянно обновляется.

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Сообщается, что сегодня продолжаются задержания участников мирных акций протеста по всей Беларуси. Первые точечные задержания в Минске начались в 12:00.

По состоянию на 17:00 (по минскому времени) известно о 405 задержанных. Большинство задержаний произошли в Минске, единичные - в Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Бобруйске.

Напомним, сегодня в Минске прошел Марш народовластия, с самого утра в центр белорусской столицы стянули колонну спецтехники. Также перед самой акцией закрыли все станции метро третьей линии. Протест сопровождался массовыми задержаниями, на данный момент акция завершилась. Среди задержанных есть представители медиа.

Накануне в Минске протестовали медики, по данным правозащитников, были задержаны более 30 человек. До этого к врачам обратилась лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая заявила, что президент Александр Лукашенко запустил "машину репрессий" даже в отношении тех, кто спасает жизни людей.

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