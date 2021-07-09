Частина Києва залишилася без світла через аварію
Фото: в Києві без світла залишилися жителі мікрорайону "Жуляни" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Без світла залишився мікрорайон "Жуляни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
Там знеструмлені 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків.
"Станом на 13:00 повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків. Протягом години резервно заживимо всі інші знеструмлені домівки", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.