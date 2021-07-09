Часть Киева осталась без света из-за аварии
Фото: в Киеве без света остались жители микрорайона "Жуляны" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Без света остался микрорайон "Жуляны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
Там обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.
"По состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов. В течение часа резервно подключим все остальные обесточенные дома", - говорится в сообщении.
Раньше в Одесской области остались без электричества более 100 населенных пунктов. Причиной стала авария на молдавской государственной районной электростанции.