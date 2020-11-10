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Бойові дії в Карабасі повністю не припинилися, - Пашинян

Новость на русском → Єреван, Вівторок 10 листопада 2020 10:05
Бойові дії в Карабасі повністю не припинилися, - Пашинян Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Игорь Литвиненко

Попри підписання угоди про перемир'я бойові дії в Нагірному Карабасі повністю ще не припинилися. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян очікує, що повне припинення вогню відбудеться найближчим часом.

Про це Пашинян заявив під час відеозвернення до народу у вівторок, 10 листопада.

"Бойові дії в Карабасі тривають, ми сподіваємося, що вони припиняться", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке вступило в силу з 10 листопада.

Спочатку Пашинян повідомляв, що у нього не було іншого виходу, проте відмовлявся називати причини підписання мирної угоди. Пізніше вірменський прем'єр пояснив, що рішення про припинення вогню в Карабасі було прийнято після рекомендацій Збройних сил країни через те, що у Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву.

При цьому президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араік Арутюнян пояснив, що Карабах не міг продовжувати бойові дії через відсутність сучасної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі капітуляцією Вірменії.

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