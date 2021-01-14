Бойовики біля Водяного обстріляли бійців ООС зі станкових гранатометів

Бойовики біля Водяного на Донбасі обстріляли бійців ООС зі станкових гранатометів. У четвер, 14 січня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Протягом поточної доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Неподалік Водяного збройні формування Росії вели вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А у передмісті Мар'їнки противник стріляв не тільки з гранатометів, але зробив і кілька пострілів зі стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - інформують у прес-центрі.

Крім того, сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 13 січня у зоні ООС на Донбасі зафіксовані шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

Як писало РБК-Україна, 12 січня бойовики на Донбасі 11 разів обстрілювали українські позиції. У результаті ворожих обстрілів був поранений боєць ООС.