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Бойовики за добу 20 разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 23 лютого, на Донбасі було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще два – отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що 23 внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.

Також раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі посилили підготовку снайперів. Відзначимо, останні бойові втрати України пов'язані в основному зі снайперською війною.

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