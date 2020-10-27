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Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного

Автор: РБК-Україна

На Донеччині з початку поточної доби, 27 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного з автоматичного станкового гранатомета.

Також ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Піски. Окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

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В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

"Українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 жовтня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції поблизу Мар'їнки, Широкіне та Авдіївки.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за період з вечора 23 за вечір 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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