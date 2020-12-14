RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Шумів

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 14 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зберігалася "тиша". Однак увечері збройні формування Російської Федерації порушили перемир'я.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Шуми. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав. При цьому ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали українські позиції. Бойових втрат в результаті обстрілу ворожих немає.

Крім того, 12 грудня на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС