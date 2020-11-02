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Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Шумів і Старогнатівки

Новость на русском → Донбас, Понеділок 02 листопада 2020 17:17
Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Шумів і Старогнатівки Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 2 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, вранці були зафіксовані ворожі обстріли в районі населеного пункту Шуми. Окупанти застосували протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Крім того, ближче до обіду бойовики вели вогонь з протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

"Постріли були не прицільні, тому вогонь наші воїни не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 листопада, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, 1 листопада бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

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