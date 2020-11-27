Бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

У п'ятницю, 27 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожий вогонь був зафіксований в передмісті Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Дослідне окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі обстрілювали українські позиції з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

Крім того, 25 листопада проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатомета.

На цьому тижні на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.