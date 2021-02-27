Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Працювали снайпери

Проросійські бойовики на Донбасі вже п'ять разів порушили режим припинення вогню з початку 27 лютого. В передмісті Мар'їнки українських військовослужбовців обстрілювали ворожі снайпери.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Поблизу населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне в районі Донецька окупаційні війська відкривали вогонь по українських військових зі стрілецької зброї, а позиції Об'єднаних сил біля Пищевика потрапили під обстріл з ручного протитанкового гранатомета.

Крім того, поруч з Луганським український військовий підірвався на протипіхотній осколковій міні ПОМ-2. Воїна госпіталізували, а на місці працює робоча група військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини інциденту.