Бойовики продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі

Проросійські бойовики продовжують блокувати роботу п'яти з семи контрольних пунктів в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі. Пропуск громадян відбувається тільки через КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Станом на сьогодні заблокованим залишається пропуск через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". При цьому з українського боку пропуск здійснюється щоденно з 8:00 до 16:00.

"Всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких 9 навпроти КПВВ "Станиця Луганська", 2 навпроти КПВВ "Новотроїцьке" і 3 навпроти КПВВ "Мар’їнка", - розповіли у штабі ООС.

Нагадаємо, в ООН прогнозували, що КПВВ на Донбасі будуть працювати в обмеженому режимі до середини літа 2021 року.

Як писало РБК-Україна, Тристороння контактна група досі не вирішила питання розблокування КПВВ на Донбасі. Пропуск через лінію розмежування не здійснюється у повноцінному режимі з весни 2020 року.