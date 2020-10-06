Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Зайцево

З початку поточної доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим "тиші". Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Зайцево.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Наголошується, що бойовики вели неприцільний вогонь з підствольного гранатомета.

"Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Бойових втрат і поранень серед українських вояків немає.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції поблизу Новолуганського та Авдіївки.

Крім того, на Донбасі 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу після масштабних пожеж.