Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Зайцево
С начала текущих суток, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины". Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что боевики вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета.
"Украинские воины огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается "тишина", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции вблизи Новолуганского и Авдеевки.
Кроме того, на Донбассе 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров.