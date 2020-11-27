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Бойовики використовують режим тиші для поліпшення позицій на передовій, - розвідка

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 27 листопада 2020 14:03
Бойовики використовують режим тиші для поліпшення позицій на передовій, - розвідка Фото: ООС на Донбасі (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донбасі використовують режим тиші для удосконалення позицій на передовій. Наприклад, встановлюють нові мінні загородження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"За інформацією Головного управління розвідки МОУ, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях використовує "режим тиші" для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що бойовики встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

"Російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення", - інформує розвідка.

Нагадаємо, раніше в розвідці Міноборони заявили, що Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного і військового керівництва України.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня проросійські бойовики на Донбасі замінували кілька доріг біля лінії розмежування.

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