Бойовики використовують режим тиші для поліпшення позицій на передовій, - розвідка

Бойовики на Донбасі використовують режим тиші для удосконалення позицій на передовій. Наприклад, встановлюють нові мінні загородження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"За інформацією Головного управління розвідки МОУ, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях використовує "режим тиші" для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що бойовики встановлюють нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

"Російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення", - інформує розвідка.

Нагадаємо, раніше в розвідці Міноборони заявили, що Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного і військового керівництва України.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня проросійські бойовики на Донбасі замінували кілька доріг біля лінії розмежування.