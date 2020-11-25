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Розвідка заявила про кампанію Росії з дискредитації керівництва України

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 16:32
Розвідка заявила про кампанію Росії з дискредитації керівництва України Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Метою кампанії Кремля є провокування недовіри до вищого керівництва та дискредитація його діяльності з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У своїй дезінформаційній кампанії Кремль застосовує проросійські ЗМІ, журналістів та "агентів впливу", які, зокрема, перебувають на території України.

Одним з напрямків кампанії є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

"Усе це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль верховного головнокомандувача ЗС України, Міноборони та воєнної розвідки України на шляху підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ із набуття нових спроможностей вітчизняного війська за стандартами НАТО", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, в Україні хочуть відкрити штаб-квартиру міжнародного офісу щодо боротьби з дезінформацією і фейками. Штаб-квартира буде розміщена у Києві.

Також РБК-Україна писало, що журналісти Bellingcat встановили, що військова розвідка Росії координувала поширення неправдивої інформації про катастрофу MH17 на Донбасі.

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