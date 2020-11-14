Бойовики з гранатомета обстріляли позиції ООС біля Водяного

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку 14 листопада зафіксували тільки одне порушення перемир'я. Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових біля Водяного.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Окупаційні війська застосували проти підрозділів Об'єднаних сил автоматичний станковий гранатомет. В результаті ворожого обстрілу українські військовослужбовці не постраждали.

"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації", - наголосили у штабі.

Крім того, з початку доби сапери розмінували понад 14 гектарів прифронтової території у Донецькій та Луганській областях. На знищення передали 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили 5 разів порушували "тишу" на Донбасі. Поблизу Мар'їнки працював ворожий снайпер, але його активність придушили вогнем у відповідь.

Також РБК-Україна писало, що за останні сім місяців на Донбасі небойових втрат зафіксували більше, чим бойових.