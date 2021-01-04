Бойовики двічі порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували гранатомети

На Донеччині з початку поточної доби, 4 січня, бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяного противник здійснив неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Ще одне порушення "тиші" було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Бойовики застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.
"Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.
У штабі додали, що обстановка в районі ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, за вчора бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед воїнів ООС не було.
Також повідомлялося, що Україна планує ввести процедуру підтвердження актів на окупованій території.