ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики двічі порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували гранатомети

Новость на русском → Донбас, Понеділок 04 січня 2021 19:12
Бойовики двічі порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували гранатомети Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби, 4 січня, бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Водяного противник здійснив неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Ще одне порушення "тиші" було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Бойовики застосовували станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.

"Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

У штабі додали, що обстановка в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, за вчора бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед воїнів ООС не було.

Також повідомлялося, що Україна планує ввести процедуру підтвердження актів на окупованій території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас бойовики
NEWS
Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень
Олександр Білоусфінансовий редактор Шмигаль назвав кількість осіб, які отримають карантинні 8 тисяч гривень
DAILY
Новий рік і новий порядок: чи займе Україна своє місце у мінливому світі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Новий рік і новий порядок: чи займе Україна своє місце у мінливому світі