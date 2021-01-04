ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе: применяли гранатометы

Новина українською → Донбасс, Понедельник 04 января 2021 19:12
Боевики дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе: применяли гранатометы Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 4 января, боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Еще одно нарушение "тишины" было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Боевики применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в штабе.

В штабе добавили, что обстановка в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, за вчера боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди воинов ООС не было.

Также сообщалось, что Украина планирует ввести процедуру подтверждения актов на оккупированной территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс боевики
NEWS
Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
Александр Белоусфинансовый редактор Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире