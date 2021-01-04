Боевики дважды нарушали режим "тишины" на Донбассе: применяли гранатометы

На Донбассе с начала текущих суток, 4 января, боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Еще одно нарушение "тишины" было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Боевики применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в штабе.

В штабе добавили, что обстановка в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, за вчера боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди воинов ООС не было.

Также сообщалось, что Украина планирует ввести процедуру подтверждения актов на оккупированной территории.