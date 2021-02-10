Бойовики на Донбасі знову стріляли по позиціях ООС. Поранено військового

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Піски. Бойовики відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї.

"У результаті український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставлений у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти вели вогонь по українських позиціях поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета.

Також російсько-окупаційні війська з допомогою безпілотника скинули два постріли ВОГ-17 у позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.