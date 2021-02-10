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Бойовики на Донбасі знову стріляли по позиціях ООС. Поранено військового

Автор: РБК-Україна

У середу, 10 лютого, незаконні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

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Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Піски. Бойовики відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї.

"У результаті український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставлений у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти вели вогонь по українських позиціях поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета.

Також російсько-окупаційні війська з допомогою безпілотника скинули два постріли ВОГ-17 у позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.

Крім того, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

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