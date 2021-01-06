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Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу": застосовували гранатомети і кулемети

Автор: Игорь Литвиненко

На Донеччині з початку доби, 6 січня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Позиції українських військових обстрілювали за допомогою мінометів, гранатометів і кулеметів.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберного кулемета по позиціях ООС поблизу Водяного. Також бойовики здійснили кілька неточних пострілів з автоматичної станкового гранатомета поблизу Досвідченого.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає", - повідомили в штабі.

Також в ООС зазначили, що з початку доби сапери розмінували більш як 4 гектари території і передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами", - додали в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Луганську стався вибух у житловому будинку, де живе командир бойовиків "ЛНР".

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