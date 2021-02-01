Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС з гранатометів

У понеділок, 1 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, ворожий обстріл були зафіксовані в передмісті Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

Також неподалік Новомихайлівки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Харчовик - з автоматичних гранатометів станкових.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі через українську сторону СЦКК.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 31 січня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 30 січня на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу поранено двоє українських військових.