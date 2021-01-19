Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС поблизу Водяного

У вівторок, 19 січня, на Донбасі збройні формування один раз порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичних гранатометів станкових, станкової та ручних протитанкових гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.

Українські військові відповідали на ворожі обстріли.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 січня, бойовики на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню "Град" на окупованій частині Луганської області. Вони перебували з порушенням ліній відведення поблизу Краснолуцького.

Додамо, що з початку перемир'я на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала понад 6 тисяч порушень режиму "тиші".