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Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили перемир'я

Новость на русском → Донбас, Неділя 22 листопада 2020 17:48
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили перемир'я Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували два випадки порушення перемир'я з боку окупаційних військ. Українські військові від ворожої активності не постраждали.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Сьогодні зранку під ворожий обстріл потрапили українські військові на позиціях поблизу Шумів. Там окупанти застосували стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь підрозділи Об'єднаних сил не відкривали.

Ще одне порушення перемир'я зафіксували поблизу Ужівки, де проросійські бойовики дистанційно мінували українські позиції забороненими мінами ПОМ-2.

Крім того, сьогодні українські сапери розмінували понад 3 гектари прифронтової території та вилучили 102 вибухонебезпечних предмети. Вибухівку передали на знищення.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Водяного. Бойовики обстрілювали сили ООС з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 2,5 тисячі порушень.

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