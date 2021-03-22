Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС

У понеділок, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Піски. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм.
Також бойовики обстрілювали позиції українських військових неподалік Богданівки з автоматичних гранатометів станкових.
Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем. При цьому в передмісті Тарамчука бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. На обстріли бойовиків військові відкривали вогонь у відповідь.
Через українську сторону СЦКК представникам ОБСЄ повідомили про дії збройних формувань Російської Федерації.
Попри обстріли ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 березня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.
Крім того, на окупованій території Донецької області виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків.