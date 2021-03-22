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Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС

Новость на русском → Донбас, Понеділок 22 березня 2021 18:24
Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Піски. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також бойовики обстрілювали позиції українських військових неподалік Богданівки з автоматичних гранатометів станкових.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем. При цьому в передмісті Тарамчука бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. На обстріли бойовиків військові відкривали вогонь у відповідь.

Через українську сторону СЦКК представникам ОБСЄ повідомили про дії збройних формувань Російської Федерації.

Попри обстріли ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 березня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.

Крім того, на окупованій території Донецької області виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків.

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