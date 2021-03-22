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Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Понедельник 22 марта 2021 18:24
Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 22 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В частности, боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Пески. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм.

Также боевики обстреливали позиции украинских военных неподалеку Богдановки из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел из гранатометов различных систем. При этом в пригороде Тарамчука боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. На обстрелы боевиков военные открывали огонь в ответ.

Через украинскую сторону СЦКК представителей ОБСЕ уведомили о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Несмотря на обстрелы ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 21 марта, боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы.

Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков.

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