Бойовики на Донбасі обстріляли та замінували позиції біля Водяного

Проросійські бойовики на Донбасі протягом сьогоднішнього дня обстріляли і замінували українські позиції біля Водяного. Бойових втрат з боку Збройних сил України немає.

Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони Михайло Шаравара.

За його словами, сьогодні вже зафіксували два випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

"Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що втрат з боку українських підрозділів в результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останні три місяці війни на Донбасі жертв серед цивільних не було. У той же час більше двох десятків осіб підірвалися на мінах, відомо про двох загиблих.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація планувала легітимізувати "ЛДНР", забезпечивши їхню участь в засіданні Ради безпеки ООН по формулі Appia.