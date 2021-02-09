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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 9 лютого, незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

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Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Шуми. Окупанти вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Також неподалік Пісків бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, бойовики сім разів порушили "тишу" на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

Крім того, раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрої підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.

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