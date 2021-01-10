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Бойовики на Донбасі порушили режим тиші: бійців ООС обстріляли з гранатомета

Новость на русском → Донбас, Неділя 10 січня 2021 18:39
Бойовики на Донбасі порушили режим тиші: бійців ООС обстріляли з гранатомета Фото: ООС на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Бойовики на Донбасі у неділю, 10 січня, порушили режим тиші. Вони відкрили вогонь у бік українських військовослужбовців зі станкового протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

При цьому на переважній більшості ділянок у районі проведення ООС спостерігалася тиша.

"Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу бойовики тричі порушили режим "тиші", вони стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів біля Водяного.

Також вони двічі стріляли неподалік Луганського і вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 8 січня бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапила бригада, яка ремонтувала водопровід біля Південного.

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