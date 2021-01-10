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Боевики на Донбассе нарушили режим тишины: бойцов ООС обстреляли из гранатомета

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 10 января 2021 18:39
Боевики на Донбассе нарушили режим тишины: бойцов ООС обстреляли из гранатомета Фото: ООС на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе в воскресенье, 10 января, нарушили режим тишины. Они открыли огонь в сторону украинских военнослужащих из станкового противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

При этом на большинстве участков в районе проведения ООС наблюдалась тишина.

"Только в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины", они стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов возле Водяного.

Также они дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 8 января боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попала бригада, которая ремонтировала водопровод возле Южного.

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