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Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Новость на русском → Донбас, Середа 07 жовтня 2020 17:54
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я Фото: українські військові на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 7 жовтня, на Донбасі зафіксовано ще один факт порушення режиму припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських сил на одній з дільниць у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного із застосуванням стрілецької зброї.

"Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що військовослужбовці також задіяні в гасінні пожеж в Луганській області. Зокрема. Вони гасять локалізовані вогнища біля населених пунктів Попасна, Катеринівка та Болотене.

Крім того, уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували майже 8 гектарів території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія поставляє на Донбас озброєння в обхід спостерігачів ОБСЄ. Щоб приховати переміщення сил і засобів, росіяни використовують грунтові дороги в обхід офіційних пунктів пропуску на українському кордоні.

Відзначимо, за даними ООН, на окупованому Донбасі від коронавірусу померло 265 осіб.

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